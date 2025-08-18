Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 257,30 CHF.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 257,30 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 257,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 255,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.536 Roche-Aktien.
Bei 313,80 CHF markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 21,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,14 CHF je Roche-Aktie aus.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,93 CHF fest.
Redaktion finanzen.net
