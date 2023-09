Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Roche

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 257,60 CHF abwärts.

Das Papier von Roche befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 257,60 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 256,65 CHF. Bei 257,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 17.518 Aktien.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 335,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 30,38 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 249,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 312,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,67 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

