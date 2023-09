Roche Aktie News: SPI Aktie Roche stabilisiert sich am Dienstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 257,70 CHF an der Tafel.

Die Roche-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 257,70 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 259,20 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 256,65 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,35 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.412 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei 249,80 CHF fiel das Papier am 06.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 312,56 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,67 CHF je Aktie aus.

