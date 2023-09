Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 257,50 CHF ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 257,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 256,05 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 257,35 CHF. Bisher wurden via SIX SX 215.413 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 30,43 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 249,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 3,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 312,56 CHF je Roche-Aktie an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,67 CHF fest.

