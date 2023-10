Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 238,30 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 238,30 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 236,75 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 241,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.008.632 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.10.2023 bei 236,75 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 308,30 CHF.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.445,00 CHF umgesetzt worden waren.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,65 CHF je Aktie.

