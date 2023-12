Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag in Rot

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 244,50 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 244,50 CHF nach. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 244,20 CHF. Bei 244,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 282.803 Stück.

Am 19.12.2022 markierte das Papier bei 302,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 5,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 290,89 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,60 CHF fest.

