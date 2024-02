Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 232,70 CHF.

Die Roche-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 232,70 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 232,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 232,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 23.829 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,55 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 26,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 222,75 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,28 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,74 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,25 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.244,00 CHF umgesetzt, gegenüber 14.742,00 CHF im Vorjahreszeitraum.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,14 CHF je Roche-Aktie.

