Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Dienstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 232,95 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 232,95 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 233,35 CHF. Mit einem Wert von 232,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.088 Stück gehandelt.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei 222,75 CHF fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 4,38 Prozent sinken.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,74 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,25 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,19 Prozent auf 16.244,00 CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,14 CHF je Aktie aus.

