Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 232,20 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 232,20 CHF. Bei 234,15 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 231,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 301.905 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. 26,42 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 4,07 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,74 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 269,13 CHF.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.742,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 18,14 CHF je Aktie aus.

