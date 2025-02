Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag im Minus

Roche im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 292,00 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,9 Prozent auf 292,00 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 289,50 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 293,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 226.399 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 298,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 37,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,94 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 282,71 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 20,73 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

