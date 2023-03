Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Roche-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 261,80 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 262,45 CHF an. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 261,05 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 68.067 Roche-Aktien.

Am 12.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 404,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 257,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2023). Mit einem Kursverlust von 1,73 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 342,09 CHF je Roche-Aktie an.

Am 02.02.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,26 Prozent zurück. Hier wurden 14.742,00 CHF gegenüber 14.930,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Roche.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,32 CHF im Jahr 2023 aus.

