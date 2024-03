Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 231,15 CHF zu.

Die Roche-Aktie konnte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 231,15 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 232,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 364.519 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,75 CHF. Dieser Wert wurde am 09.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 3,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,68 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,50 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14.742,00 CHF eingefahren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 17,87 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

