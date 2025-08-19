Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Roche hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 260,10 CHF an der Tafel.

Mit einem Kurs von 260,10 CHF zeigte sich die Roche-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 260,40 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 259,30 CHF. Mit einem Wert von 259,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26.348 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 10,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,90 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Roche-Aktie abwärts: So reagiert Roche auf Trumps Schweiz-Zölle