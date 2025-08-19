DAX24.255 -0,7%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.816 -0,2%Nas20.951 -1,7%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Nachmittag fester

20.08.25 16:10 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 263,20 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 263,20 CHF zu. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 263,20 CHF. Bei 259,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 167.181 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 19,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 11,89 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,93 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG
22.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

