Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zieht am Vormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 258,20 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 258,20 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 259,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 47.960 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 30,07 Prozent zulegen. Am 06.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 312,56 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,67 CHF im Jahr 2023 aus.

