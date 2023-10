Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Vormittag

Roche im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 237,25 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 237,25 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 236,65 CHF ab. Bei 237,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.000 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 335,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 41,56 Prozent wieder erreichen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 236,65 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,25 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 308,30 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,53 CHF je Roche-Aktie.

