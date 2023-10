Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 239,25 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 239,25 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 240,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,50 CHF. Zuletzt wechselten 591.709 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 40,38 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 236,65 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 1,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 305,80 CHF aus.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,53 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwache Performance in Zürich: SLI beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Schwacher Handel: SMI verbucht zum Handelsende Verluste

Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer