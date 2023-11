Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag schwächer

So entwickelt sich Roche

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 237,30 CHF ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 237,30 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 236,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,15 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 38.147 Roche-Aktien.

Bei 314,25 CHF erreichte der Titel am 28.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 32,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (230,90 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 292,56 CHF an.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,50 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

