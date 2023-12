Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 245,70 CHF zu.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 245,70 CHF. Bei 245,75 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 244,25 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.730 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,75 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 230,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 6,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 290,89 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,60 CHF je Aktie belaufen.

