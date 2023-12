Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 244,05 CHF an der Tafel.

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 244,05 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 246,30 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 243,80 CHF. Bei 244,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257.766 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 300,75 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 23,23 Prozent wieder erreichen. Bei 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 5,39 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 290,89 CHF für die Roche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,60 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

