Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Vormittag ab

21.01.25 09:25 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 266,60 CHF ab.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 266,60 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 266,20 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,50 CHF. Zuletzt wechselten 12.367 Roche-Aktien den Besitzer. Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Abschläge von 20,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,82 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 274,86 CHF an. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet. Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,50 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Gewinne in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Plus Zuversicht in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende fester Pluszeichen in Zürich: SLI klettert schlussendlich

