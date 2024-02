Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag im Minus

21.02.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 230,65 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 230,65 CHF nach. Bei 230,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 231,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 51.856 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 21,43 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,72 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,60 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 266,63 CHF. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,19 Prozent auf 16.244,00 CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,05 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen Aufschläge in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge Pluszeichen in Zürich: SPI notiert im Plus

