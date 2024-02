Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 230,40 CHF.

Das Papier von Roche befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 230,40 CHF ab. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 229,65 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 231,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 210.284 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,41 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 222,75 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 3,32 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,72 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 266,63 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Roche am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 16.244,00 CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.742,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,00 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge

Pluszeichen in Zürich: SPI notiert im Plus