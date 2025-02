Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Roche

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 293,90 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 293,90 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 293,20 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 293,50 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 524.981 Aktien.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 298,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 1,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 27,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,94 CHF je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 282,71 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

