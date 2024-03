Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Blick auf Roche-Kurs

21.03.24 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 225,90 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 225,90 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 225,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 229,00 CHF. Zuletzt wechselten 514.025 Roche-Aktien den Besitzer. Am 06.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 293,55 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,95 Prozent. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 222,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,68 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,50 CHF an. Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – ein Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 14.742,00 CHF erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,87 CHF je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beginnt Handel mit Verlusten SMI-Handel aktuell: So performt der SMI mittags Minuszeichen in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels in Rot

