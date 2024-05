Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 237,10 CHF.

Werte in diesem Artikel

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 237,10 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 238,80 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 236,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 238,50 CHF. Bisher wurden heute 113.085 Roche-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 293,55 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,80 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 262,56 CHF.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,92 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor einem Jahr verloren