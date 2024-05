Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 235,90 CHF ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 235,90 CHF. Bei 235,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 238,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 487.495 Roche-Aktien.

Am 06.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,55 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,44 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,75 Prozent.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 262,56 CHF.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,92 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor einem Jahr verloren