Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 15:52 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 274,10 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 273,65 CHF ein. Bei 274,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 242.554 Roche-Aktien gehandelt.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 6,59 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 317,56 CHF für die Roche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Roche am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,92 Prozent auf 16.244,00 CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.783,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Roche-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Roche rechnen Experten am 25.07.2024.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 19,33 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Roche reicht Verfassungsbeschwerde gegen Krankenkassengesetz ein - Roche-Aktie im Minus

Roche-Aktie im Minus: Roche im ersten Quartal mit Umsatzrückgang

Roche-Aktie im Minus: Roche und Eli Lilly arbeiten zusammen an der Früherkennung von Alzheimer

