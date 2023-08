Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 255,55 CHF.

Um 09:06 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 255,55 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 255,95 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 254,60 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.401 Stück gehandelt.

Bei 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 23,91 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 256,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 315,89 CHF an.

Am 26.04.2023 hat Roche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,20 CHF in den Büchern stehen haben wird.

