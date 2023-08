Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 256,50 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 256,50 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 256,65 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 254,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.458 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei 256,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 0,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 315,89 CHF angegeben.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 20,20 CHF fest.

