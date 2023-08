Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

Roche im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 255,15 CHF.

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 255,15 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 256,90 CHF an. Die Roche-Aktie sank bis auf 254,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 223.498 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 335,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 0,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 315,89 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,22 Prozent zurück. Hier wurden 16.244,00 CHF gegenüber 16.445,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,20 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

