Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Dienstagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 280,70 CHF ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 280,70 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 279,60 CHF. Bei 281,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 28.537 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 21,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 276,00 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,91 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

