Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 237,05 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 237,05 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 237,45 CHF zu. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 236,15 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.441 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 314,25 CHF erreichte der Titel am 28.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 32,57 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 2,59 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 292,56 CHF.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 16.244,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 16.445,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,50 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

STOXX-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50

Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Montagnachmittag leichter

Schwacher Handel: SMI fällt am Montagmittag zurück