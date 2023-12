Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 242,60 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 242,60 CHF ab. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 242,35 CHF. Bei 243,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 27.339 Roche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.12.2022 erreicht. 23,25 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,82 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,89 CHF aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,60 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell

Freundlicher Handel: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu