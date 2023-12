Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Verlusten

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 242,30 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 242,30 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 241,30 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,10 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.106 Stück gehandelt.

Am 22.12.2022 markierte das Papier bei 299,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 18,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,90 CHF am 31.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 4,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 290,89 CHF an.

Am 26.04.2023 lud Roche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,60 CHF je Aktie belaufen.

