Roche Aktie News: SPI Aktie Roche reagiert am Montagmittag positiv

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 245,80 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 245,80 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 246,85 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 144.657 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,75 CHF erreichte der Titel am 24.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 6,06 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 289,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,49 CHF in den Büchern stehen haben wird.

