Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 247,35 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 247,35 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 247,60 CHF zu. Bei 245,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 362.029 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,75 CHF erreichte der Titel am 24.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 230,90 CHF ab. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 289,56 CHF angegeben.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.445,00 CHF gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Roche die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,49 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Börse Zürich in Rot: SMI notiert zum Handelsende im Minus

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

SIX-Handel: SMI zum Start mit grünem Vorzeichen