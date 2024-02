Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit Verlusten

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 230,40 CHF nach.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 230,40 CHF nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 229,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,55 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.546 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,32 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,72 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 266,63 CHF angegeben.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 16.244,00 CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Roche 14.742,00 CHF umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,00 CHF im Jahr 2024 aus.

