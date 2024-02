Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 229,10 CHF.

Um 15:52 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 229,10 CHF ab. Bei 227,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,55 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 547.042 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,55 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,13 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 222,75 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 2,77 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,72 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,63 CHF je Roche-Aktie an.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 14.742,00 CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,00 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

