Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 224,70 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 224,70 CHF ab. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,35 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,55 CHF. Bisher wurden heute 37.141 Roche-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. 30,64 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 222,75 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 0,87 Prozent sinken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,68 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 14.742,00 CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,87 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich fester

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gewinne in Zürich: SMI schlussendlich fester