Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Montagmittag

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von Roche konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 225,00 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 225,20 CHF. Mit einem Wert von 222,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 346.705 Roche-Aktien.

Am 06.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,55 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 23,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 217,00 CHF fiel das Papier am 08.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 3,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,77 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 263,50 CHF aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,24 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,74 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,97 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

