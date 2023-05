Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche am Montagnachmittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Roche 286,40 EUR

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 286,90 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 284,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 288,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 266.745 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 335,85 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 14,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 256,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 10,75 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 318,67 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.783,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 19,34 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

