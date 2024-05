Kursentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Mittwochmittag auf rotes Terrain

22.05.24 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 233,30 CHF ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 233,30 CHF ab. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 233,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,50 CHF. Bisher wurden heute 162.650 Roche-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,83 Prozent. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 8,74 Prozent Luft nach unten. Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,80 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,56 CHF für die Roche-Aktie. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 24.07.2025. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,92 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben Schwacher Wochentag in Zürich: SMI sackt letztendlich ab Roche-Aktie leichter: CMA wägt mögliche Auswirkungen von Roche-LumiraDx-Deal ab - "Breakthrough Therapy"-Status für Roche-Medikament

