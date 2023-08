Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 254,15 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr bei 254,15 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 255,05 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 254,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 255,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20.056 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 32,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 252,75 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 315,89 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.445,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.244,00 CHF.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 20,20 CHF je Roche-Aktie.

