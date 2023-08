Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag seitwärts

Roche im Blick

Die Aktie von Roche zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Roche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 254,25 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 254,25 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 255,50 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 253,85 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 191.439 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 32,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (252,75 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 315,89 CHF je Roche-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 20,20 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

