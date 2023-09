Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 249,35 CHF.

Die Roche-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 249,35 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 249,35 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,10 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 376.686 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 335,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 34,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 249,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 312,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2023 18,67 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

