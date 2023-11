Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tritt am Vormittag auf der Stelle

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Mit einem Wert von 237,80 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 237,80 CHF. Bei 238,00 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 237,10 CHF ein. Bei 237,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 25.195 Aktien.

Am 28.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,25 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 230,90 CHF ab. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 2,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 292,56 CHF für die Roche-Aktie.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 16.445,00 CHF umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,50 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

