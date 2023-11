Roche Aktie News: SPI Aktie Roche behauptet sich am Mittag

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 237,40 CHF an der Tafel.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 237,40 CHF an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 238,20 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 236,95 CHF. Bei 237,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 129.845 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 314,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,37 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 2,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,56 CHF aus.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.445,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

