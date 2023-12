Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Roche

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 243,55 CHF abwärts.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 243,55 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 242,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 242,45 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 176.360 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.12.2022 erreicht. 22,77 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 230,90 CHF. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 290,89 CHF angegeben.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.445,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.244,00 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,60 CHF je Roche-Aktie.

