Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag billiger

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 244,20 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 244,20 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 242,30 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 242,45 CHF. Zuletzt wechselten 271.184 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 299,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,44 Prozent. Bei 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 290,89 CHF für die Roche-Aktie.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,60 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

